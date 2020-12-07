Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал с начала года на 60%

Аэропорт "Борисполь" по итогам ноября 2020 года обслужил 303,4 тыс. пассажиров, что на 73,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта составило 1,14 млн пассажиров.

Об этом говорится в информации аэропорта.

Регулярными рейсами из/в аэропорт в ноябре воспользовались 179,73 тыс. пассажиров (-78,9% к показателю ноября прошлого года), нерегулярными - 123,67 (-54,6%), передает ЦТС.

В ноябре аэропорт обслужил 13,2 тыс. трансферных пассажиров (4,4% от общего пассажиропотока), что на 93,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что суммарный пассажиропоток за 11 месяцев текущего года составил 4,83 млн пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовались 14,21 млн пассажиров.

Также за период с января по ноябрь текущего года снизилась доля трансферных пассажиров, за 11 месяцев было обслужено 448,7 тыс. трансферных пассажиров (9,3% от общего пассажиропотока), что на 85,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 11-месячном разрезе снижение пассажиропотока регулярных рейсов оказалось также более ощутимым, чем нерегулярных. Пассажирами регулярных рейсов из/в "Борисполь" в январе-ноябре стали 2,96 млн человек (на 72% меньше), нерегулярных - 1,87 млн человек (на 46% меньше).