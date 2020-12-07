Зеленский утвердил отсрочку введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отсрочку введения кассовых аппаратов для большинства физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения до 2022 года, а также отмену введения так называемого "кешбека" – выплаты покупателям части штрафа, наложенного за выявленные нарушения при выдаче чека предпринимателями.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 1 декабря.

Закон также вводит привязку лимитов для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения к размеру минимальной заработной платы

(для первой группы – 167 минимальных зарплат вместо действующего ограничение в 1 млн грн, для второй – 834 минзарплаты вместо 5 млн грн, таким образом с 1 января действующие ограничения не изменятся).

Таким образом, законом отсрочено до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (пРРО) для физ лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного на уровне 220 минимальных зарплат (с 1 января 2021 года – 1,32 млн грн).

При этом отсрочка не предусмотрена для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения: продажа сложных бытовых товаров, лекарственных и медицинских средств, а также ювелирных изделий.

Кроме того, упразднено использование механизма выплаты покупателям (потребителям) части наложенного на продавца штрафа по их обращению за нарушение правил проведения расчетных операций (так называемый, "кэшбек").

При этом законом отменяются штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (пРРО).

Также продлено на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.

Кроме того, вводится понятие "дистанционные услуги", для них предусмотрено неприменение РРО (пРРО), если расчеты за такие услуги осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.