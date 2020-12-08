"Днепрогаз" поверил больше 14 тысяч счетчиков газа

Специалисты АО "Днепрогаз" совместно с представителями госпредприятия "Днепрстандартметрология" за 11 месяцев 2020 года провели поверку 14,3 тысяч бытовых счетчиков газа.

По итогам проведенных проверок почти 32% приборов или 4,5 тысячи счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию из-за несоответствия измерительных характеристик, сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

В компании отмечают, что процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает начисления за корректные объемы использованного энергоресурса.

"В зависимости от требований завода-изготовителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. За соблюдением сроков поверки следит Оператор ГРС. Однако потребитель также должен контролировать достоверность учета, а при наличии жалоб на работу прибора обращаться в сервисный центр поверки счетчиков АО "Днепрогаз", – прокомментировал главный метролог компании Эдуард Слуцкий.

В компании поясняют, что на работу счетчика могут влиять различные факторы. Например, длительный срок и ненадлежащие условия эксплуатации, износ механизмов, сторонние вмешательства в его работу. Так, с начала года специалисты "Днепрогаза" зафиксировали более 150 фактов вмешательств в приборы учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители должны будут оплатить ущерб, нанесенный газораспределительной компании. Кроме суммы убытков, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами.

АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.

В 2019 году "Днепрогаз" доставил для 400 тыс своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс км.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.