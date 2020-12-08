Нацбанк выиграл суд у бывшего нардепа от "Батькивщины" на 105 миллионов

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка Украины и отменил решение, которым был удовлетворен иск бывших акционеров банка "Велес" (экс-нардепа из фракции "Батькивщина" Константина Бондарева, а также Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и было решено взыскать с НБУ 105 млн грн.

Суд вынес новое решение по этому делу и отказался удовлетворить исковые требования владельцев выведенного с рынка банка "Велес", сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, по мнению физлиц-истцов, упомянутая сумма (105 млн грн) соответствует размеру "имущественного вреда", который якобы был нанесен Нацбанком.

Экс-владельцы банка "Велес" отмечали, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации "Велеса", а НБУ и Фонд гарантирования не совершали мероприятий по восстановлению функционирования банка и его активов.

Печерский райсуд решил, что "истцов незаконно и без надлежащей компенсации лишено частного права на корпоративные права, удостоверенными акциями банковского учреждения".

Киевский апелляционный суд отметил, что процедура ликвидации банка "Велес" не завершена, а "вывод суда первой инстанции о причинении истцам ущерба путем лишения их прав собственности на акции банка является преждевременным, поскольку в силу положений ст. 319 ГК Украины и ст. 46 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" последних лишь ограничили на определенный период в праве управления банком".

Как сообщалось, в ноябре Верховный суд оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес".

При этом Нацбанк подчеркивал, что механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого было принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации, не предусмотрен законодательством Украины. Поэтому деятельность банка восстановлена не будет.

Кроме того, НБУ напоминал, что банк "Велес" был выведен с рынка из-за нарушений в сфере финмониторинга, а также рассказывал о схемах по выводу капиталов через банк за границу на $166 млн. Кроме того, регулятор сообщал, что предотвратил попытку банка "Велес" на основании фиктивных документов вывести за рубеж около $460 млн

Напомним, иск с требованием отменить решение НБУ о ликвидации банка "Велес" подавал его крупнейший акционер – бывший депутат Верховной Рады 7-го созыва от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщына" Константин Бондарев.

Банк "Велес" (ранее - "Витчизна", "Корн") основан в 1994 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (305,57 млн грн) банк занимал 109-е место среди 127 действовавших в стране банков.

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