Население заплатило за коммунальные услуги 28,6 миллиарда с начала года

Украинцы за десять месяцев текущего года уплатили за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития громад и территорий Украины.

"За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатило 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг", - говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, "это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги".

"Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", - рассказала Хоцяновская.

Как отмечается, в сумму 28,6 млрд грн входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Заместитель министра также отметила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Кроме того, заместитель министра опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.

"Утверждение, что коммуналка подорожала на 57% не справедливы. Такой анализ данных Госстата относительно начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги является некорректным. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Зато такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных", - отметила Хоцяновская.