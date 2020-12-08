Авиатрафик над Украиной снизился на 57%

Трафик в воздушном пространстве Украины в ноябре упал на 56,7% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения.

В целом за ноябрь "Украэрорух" обслужил 9,91 тыс. полетов, из которых 1,909 тыс. – внутренние (сокращение на 15,6% к ноябрю-2019), 4,563 тыс. – международные (-62%) и 3,438 тыс. - транзитные (-60%).

Украинские авиакомпании выполнили 3,578 тыс. рейсов (на 53,4% меньше к ноябрю годом ранее), иностранные авиакомпании - 6,332тыс. рейсов (-58,3%).

"Следующий год в авиационном сегменте видится через призму сертифицированной вакцины, новых правил перевозок для пассажиров и новой экономической реальности для авиакомпаний. Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств восстановление авиарынка может произойти гораздо раньше прогнозов. Особенно это касается Украины", - заявил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак, которого цитирует пресс-служба.

По данным ведомства, динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году остается низкой: июнь - 4584 рейса, июль - 12 195, август - 16 690, сентябрь - 14 959, октябрь - 13 041 рейс.

Однако в "Украэрорухе" отмечают, что ситуация с трафиком в небе может начать меняться уже в ближайшее время.

Согласно оценкам "Евроконтроля" вероятны три сценария восстановления отрасли в зависимости от того, насколько быстро начнет применяться вакцина:

- оптимистичный: вакцина против COVID-19 запускается в ближайшем будущем и уже летом 2021-года становится широкодоступной для пассажиров. По такому сценарию авиационный трафик вернется к уровню 2019-года уже в 2024 году;

- реалистичный: вакцину введут для пассажиров до лета 2022 года. В этом случае восстановление отрасли затянется до 2026 года;

- пессимистичный: если вакцина окажется неэффективной, то на восстановление трафика до уровня 2019 года уйдет следующее десятилетие.