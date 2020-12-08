Украина заняла 83 место в рейтинге скорости мобильного интернета

Украина заняла 58-е место по скорости фиксированного интернета и 83-е место по скорости мобильного интернета в рейтинге Speedtest Global Index среди 138 стран.

Согласно рейтингу, за последние 12 месяцев скорость скачивания через стационарный интернет в Украине выросла на 11 Мбит/сек, а через мобильный — на 4 Мбит/сек, сообщает Speedtest Global Index.

В октябре 2020 года скорость кабельного интернета в Украине составила 61,78 Мбит/сек. По этому показателю Украина занимает 58 место рейтинга.

При этом, по скорости мобильного интернета в октябре Украина опустилась на 4 пункта до 83 места рейтинга. Скорость мобильного интернета в Украине составила 25,15 Мбит/сек. По этому показателю Украина обогнала Малайзию, Белиз и Израиль.

В топ-3 стран с самым скоростным фиксированным интернетом вошли Сингапур (229,42 Мбит), Гонгконг (215,19 Мбит/сек) и Румыния (188,55 Мбит/сек). В тройке лидеров по скорости мобильного интернета оказались Южная Корея (145,03 Мбит/сек), ОАЭ (129,61 Мбит/сек) и Китай (124,39 Мбит/сек).