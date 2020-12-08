Банки еще не убрали мелкий шрифт из видеорекламы кредитов, – Нацбанк

Национальный банк Украины сообщает, что сейчас идет работа по исправлению двух распространенных ошибок в видеорекламе кредитов банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Первая ошибка, по данным НБУ, это указание неполной информации о кредите. "Например, в рекламе есть данные о максимальной сумме кредита, но нет информации о годовой ставке и сроках", - сообщает НБУ.

Также примечания со "звездочкой" отмечены очень мелким шрифтом. "Сами по себе примечания не запрещены. Однако текст каждой из них должен быть пригодным к чтению", - заявляют в НБУ.

"Крупнейшие 25 банков уже выполняют требования Национального банка по размещению полной информации о продуктах и услугах на сайтах. С другими мы проводим активную работу в этом направлении", - рассказала начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

По данным НБУ, с сентября по декабрь крупнейшие банки упорядочили информацию о кредитах и депозитах на собственных сайтах, в том числе работу калькуляторов для расчета расходов по займу или процентов по вкладу. Теперь потребитель может объективно сравнивать продукты разных банков и делать взвешенный выбор.

Также НБУ сообщает, что до конца 2020 года будут приняты требования к договорам банков и правила расчета реальной годовой ставки по потребительским кредитам для финансовых компаний. Оба документа заработают с апреля следующего года.

"Очередной этап обновлений начнется в январе 2021 года. Появятся новые требования к рекламе, сайтам и договорам для финансовых компаний, которые выдают микрокредиты. Они будут гармонизированы с аналогичными требованиями к банкам, но с учетом специфики этого сегмента рынка", - сообщает НБУ.