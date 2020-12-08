США отчитались о рекордных поставках военного оборудования в Украину

В 2020 году Украина получила от Соединенных Штатов военное оборудование на $510 миллионов – – это самый высокий показатель за всю историю.

Об этом сообщается в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, передает Голос Америки.

Согласно документу, в 2019 году Украина получила американское военное оборудование на сумму $272,4 млн, годом ранее – на $250,7 млн, а в 2017 году – на $207,7 млн.

Для сравнения, сумма поставок Литве составила более $136,5 млн, Латвии – около $38,2 млн, а Эстонии – только $610,3 тыс.

Как сообщалось, в начале декабря Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2021 год, предусматривающий финансирование на сумму около $740 млрд.

Законопроект предусматривает выделение оборонной помощи Украине в объеме $250 млн, включая $75 млн летальной помощи, а также расширяет полномочия властей США по поддержке Украины в сдерживании России.

Среди мер по сдерживанию агрессии России, законопроект продлевает действие ограничения на оборонное сотрудничество с Россией и предусматривает расширение санкций против проекта "Северный поток-2".



