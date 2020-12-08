БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 705 2

Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

Ряд операторов розничного рынка 8 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В частности, бензины на станциях ОККО подорожали на 50 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 – до 27,99 грн/л. Отметим, накануне, 7 декабря, в сети на 50 копеек за литр подорожало дизтопливо.

В сети Glusco топливо подорожало на 40 копеек: бензин А-92 – до 23,55 грн/л, А-95 – до 25,55 грн/л, дизтопливо – до 24,55 грн/л.

На станциях AMIC бензины подорожали в среднем на 34 копейки за литр, дизтопливо – на 36 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 20 копеек – до 20,99 грн/л.

На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 7-10 коп./л.

Такие сети как Shell, KLO, "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, Chipo, "Овис" и Mango повысили цены на 20-50 коп./л.

Джерело:  encorr
АЗС (1588) бензин (1106) паливо (481) дизпаливо (1282)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
http://azs.uapetrol.com/roads.html?ray=68250 http://azs.uapetrol.com/roads.html?ray=68250
показати весь коментар
08.12.2020 12:55 Відповісти
Заправлявся два тижні тому, 95-й був по 26.99. То де там 50 коп, якщо подорожчало на 1 грн?
показати весь коментар
08.12.2020 16:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 