Honda хочет увеличить присутствие в Украине, – посол

Японская компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине, заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Об том Корсунский написал в Facebook.

Он провел встречу с представителями Honda.

"Наш совет - поддержка либерализации двусторонней торговли, расширения дилерской сети, инвестиции в производство конечной продукции, привлечения украинских ИТ компаний для создания программного обеспечения автомобилей и мотоциклов", - заявил посол

Он также добавил, что посоветовал компании обратить внимание на регионы Украины, где существует высокая культура производства именно в области машиностроения.