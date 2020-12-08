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Honda хочет увеличить присутствие в Украине, – посол

Honda хочет увеличить присутствие в Украине, – посол

Японская компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине, заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Об том Корсунский написал в Facebook.

Он провел встречу с представителями Honda.

"Наш совет - поддержка либерализации двусторонней торговли, расширения дилерской сети, инвестиции в производство конечной продукции, привлечения украинских ИТ компаний для создания программного обеспечения автомобилей и мотоциклов", - заявил посол

Он также добавил, что посоветовал компании обратить внимание на регионы Украины, где существует высокая культура производства именно в области машиностроения.

Японія (534) Honda (21)


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самое интересное что самый продаваемый в США бренд так мало представлен в Украине-даже авто в салонах представлены в ограниченном ассортименте и в ограниченной комплектации-хотя в Штатах половина авто на стоянках возле любого маркета это Honda....
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08.12.2020 15:53 Відповісти

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