Падение производства автомобилей замедлилось до 34%, – "Укравтопром"

Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 4 429 единиц автотранспортных средств или на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

За этот период легковых автомобилей было изготовлено 3 756 шт. (-36%); коммерческих автомобилей – 45 шт. (-61%); автобусов – 628 шт. (-18%).

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 638 автотранспортных средств.

"Несмотря на то, что такой результат оказался почти на четверть лучше прошлогоднего, относительно предыдущего месяца (октября) динамика продемонстрировала отрицательное значение – минус 7%", – сообщает "Укравтопром"..

Выпуск легковых автомобилей составил 545 ед. Это на 24% больше показателя ноября 2019 года, но на 10% меньше октябрьского результата.

"Отставание от октября было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе "Еврокар", где за месяц было изготовлено 311 авто. В то же время на ЗАЗе, который в августе возобновил производство легковых автомобилей, сделали 234 автомобиля", – сообщает "Укравтопром".

Ноябрьский результат в части коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 9 машин, что на 4 шт. больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 машины, это на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата.

Как сообщалось, по итогам января - октября 2020 года в Украине было выпущено 3791 ед. автотранспортных средств, что на 39% меньше, чем десять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 3211 шт. (-40%); Коммерческих – 36 шт. (-68%); Автобусов – 544 шт. (-23%).