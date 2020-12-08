Антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения", - сообщает ВАКС.

Постановление обжалованию не подлежит. Полный ее текст будет объявлен 11 декабря 2020 в 15:15.

ВАКС напоминает, что бывшего первого заместителя секретаря СНБО подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК Украины.

Как сообщалось, еще до победы Зеленского на выбора президента Украины команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В ответ Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Однако 4 марта был уволен указом президента с занимаемой должности.

Сам Игорь Гладковский назвал данные расследования фейком и заявил, что подаст в суд на его авторов.

В свою очередь в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованные журналистами факты коррупции при закупках комплектующих оборонными предприятиями являются манипулятивными, а авторы расследования использовали информацию, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, уже открытых в 2015-16 годах.

О расследованиях закупок запчастей неизвестного происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году.

В августе 2018 года "Укроборонпром" также уволил фигурирующего в расследовании журналистов директора госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива, которого НАБУ подозревало в покупке б/у двигателей для бронетехники под видом новых.