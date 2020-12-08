Нацбанк анонсировал проверку аудиторов отчетности страховых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) в 2021 году планирует при помощи аудиторов провести solvency review (проверку платежеспособности) – оценку качества активов и правильности расчета страховых резервов, по итогам которой проверить также достоверность аудиторских отчетов.

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы не имеем права вести реестр аудиторов и вычеркивать из него компании. Поэтому будем действовать иначе. Проведем review, а сомнительные моменты проверят наши специалисты. Если будут расхождения с аудиторским отчетом, отправим документы в совет по надзору за аудиторской деятельностью", – сказала замглавы регулятора.

Рожкова уточнила, что Нацбанк будет точечно требовать первичные документы по состоянию на 1 января 2021 года и перепроверять с аудиторским отчетом.

"У нас есть вопросы к некоторым аудиторам, которые проверяют страховой сектор. Мы видим, что есть абсолютно неизвестные аудиторские компании, которые обслуживают едва ли не треть страхового рынка", – пояснила первый замглавы НБУ.

По ее словам, вся информация по итогам проверок обязательно будет публичной.

"В итоге мы хотим получить не "среднюю температуру", а реальную картину, у кого какая ситуация", – подчеркнула Рожкова.

Она сообщила, что кроме аудиторов Нацбанк намерен проверить работу актуариев – специалистов, которые считают вероятность наступления страхового события и исходя из данных которых страховщик формирует и определяет стоимость страхования того или иного вида, а также формирует резервы.

"На данный момент работа актуариев фактически не регулируется. Это не означает, что их должен контролировать НБУ. Но кто-то должен это делать. Для оценщиков есть правила, их контролирует Фонд госимущества. А здесь каждый сам по себе", – отметила первый замглавы Нацбанка.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.