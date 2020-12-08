Фирма экс-главы Нацкомфинуслуг отсудила у Фонда гарантирования кредиты на 3,9 миллиарда

Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу Фонда гарантирования вкладов и подтвердил решение Хозсуда Киева, которым по иску ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" было признано незаконным решение об отмене результатов состоявшегося 22 ноября 2019 года аукциона по продаже пула активов четырех банков-банкротов.

Соответствующее решение Северный апелляционный хозсуд принял 1 декабря, передает Finbalance.

Речь идет о пуле кредитов, находившихся на балансах банков "Финансы и кредит", "ВТБ Банк", "Дельта Банк" и "Фидобанк". Объем прав требования по этому пулу активов составлял 3,9 млрд грн (в том числе по телу кредитов – 1,1 млрд грн, проценты – 1,4 млрд грн, штрафы – 1,4 млрд грн).

В том числе в пул вошли долги ПАО "Кременчукмясо", ПАО "Стахановский вагоностроительный завод", ЧАО "Креатив" и других компаний.

Сначала победителем соответствующего аукциона считалось ООО "Бизнесресурс-Украина", которое предложило 304 млн грн. Однако компания не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц. Затем победителем было признано ООО "ФК "Инвестохиллс Веста" с предложением 150,5 млн грн.

Согласно судебным материалам, 21 января 2020 года покупатель заключил договор с ликвидатором банка "Финансы и кредит" и оплатил за соответствующую часть пула 132,4 млн грн. Однако 22 января исполнительная дирекция Фонда гарантирования отменила результаты аукциона, а "Инвестохиллс Веста" подала в суд.

Хозсуд Киева решил, что у Фонда гарантирования не было оснований для принятия указанного решения: "Суд не соглашается с утверждением ответчика, что неуплата одним из участников торгов – ООО "Бизнесресурс-Украина" – гарантийного взноса и не предоставление банковской гарантии организатору аукциона Товарной бирже "Универсальная товарно-сырьевая биржа" привела к искажению результатов вышеуказанного аукциона".

Северный апелляционный хозсуд добавил, что решение Фонда "не содержит каких-либо причин и обоснований оснований для его принятия и отмены результатов открытых торгов (аукциона) и принято с превышением установленных Положением по организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков №388 от 24 марта 2016 года полномочий".

По данным госреестра, среди учредителей ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" – Андрей Волков – экс-глава правления "Альфа-Банка" и экс-глава Нацкомфинуслуг.

СМИ писали, что назначение Волкова на должность главы Нацкомфинуслуг в 2014 году лоббировала группа "УДАР", а также нардеп Виталий Хомутынник.