Суд продлил срок действия обязанностей экс-командующему Нацгвардией Аллерову

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВАКС.

Подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, судье, в суда по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства за пределами процессуальных действий с другими подозреваемыми и свидетелями.

Срок действия постановления - до 9 февраля 2021 года включительно.

Как сообщал БизнесЦензор, правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

30 ноября 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент".