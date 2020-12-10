Аэропорт "Одесса" получил сертификат строительной готовности взлетной полосы

Международный аэропорт "Одесса" получил сертификат строительной готовности для новой взлетно-посадочной полосы, отмечается в сообщении Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").

"Строительство первой очереди и первого пускового комплекса второй очереди завершено. Далее следует процедура сертификации в Государственной авиационной службе для возможности осуществления полетов. Вскоре самолеты смогут пользоваться новой взлетно-посадочной полосой", - сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас продолжаются работы по второй очереди строительства аэродрома: устанавливается соответствующее оборудование, в том числе метеорологическое.

Завершить работы по второй очереди планируется в первой половине 2021 года. Ввод в эксплуатацию двух очередей позволит обеспечивать полеты самолетов кодовых букв A, B, C, D с должным обеспечением безопасности полетов.

На 2021 год запланирована также третья очередь строительства - это магистральная рулежная дорожка, установка дополнительного светосигнального оборудования. Сейчас определяются возможные источники финансирования третьей очереди проекта.

ООО "Международный Аэропорт Одесса" - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором "Одесса Аэропорт Девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью $45 млн.

Согласно классификации воздушных судов Международной организации гражданской авиации (ICAO) по скоростям для расчета схем захода на посадку, к категории "С" относятся суда с Vat 224-260 км/ч; к категории "D" – с Vat 261-306 км/ч.

Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время он способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, в том числе: А320, A319, Boeing 737 (-300/-400/-500/-600/-700/-800), Boeing 757 (200/-300), E135, E145, E175, E190, Ан-124, Ан-70, Ан-148, Ан-140, Ил-76, Ил-62, Ту-154, Ту-204, вертолеты всех типов и более легкие воздушные суда.