Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Национальный банк сохранил учетную ставку без изменений – на уровне 6% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой – и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции", – отмечается в сообщении.

НБУ отмечает, что инфляция в последнее время существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

Так, в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении и на 1,3% – в месячном, что превысило ожидания Нацбанка.

В то же время НБУ ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. к концу года. Однако в дальнейшем, учитывая низкую базу сравнения, ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы.

"Анонсированный правительством карантин на январь 2021 года, по оценкам Национального банка, будет несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию. В то же время сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем", – отмечают в НБУ.

При этом основным предположением, которое правления Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Финансирование от МВФ и других международных партнеров является критически важным для осуществления запланированных бюджетных расходов. Без этой поддержки фискальный импульс, необходимый для оживления экономики, будет значительно меньше, а восстановление – медленным", – констатирует в НБУ.

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности регулятор по-прежнему считает усиление пандемии коронавируса и карантинных мер по его преодолению. Актуальными остаются также другие риски: негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах, увеличение волатильности мировых цен на продукты питания.

Как сообщалось, 22 октября Национальный банк сохранил учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.