"Укрзализныця" продлила маршрут поезда из Киева в Покровск до прифронтовой Авдеевки

АО "Укрзализныця" с 13 декабря продлевает маршрут поезда "Маяк" №135/136 сообщением Киев - Покровск до станции "Авдеевка".

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, поезд будет курсировать по такому маршруту ежедневно.

Поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 19:19 и прибывать на станцию "Авдеевка" в 09:10. Отправление со станции "Авдеевка" – в 21:15, прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" – в 11:04.

Поезд будет останавливаться на станциях "Мироновка", "им. Тараса Шевченко", "Знаменка", "Александрия", "Пятихатки", "Днепр-Главный", "Синельниково-2", "Покровск", "Очеретино", "Авдеевка" и других.

Напомним, Авдеевка – ближайший к оккупированному Донецку город (расстояние – около 5 км), находящийся под контролем украинских властей. Сейчас в городе проживает около 20 тыс. человек, в последние годы город периодически обстреливали боевики.