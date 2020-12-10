"Богдан Моторс" Гладковского сменит прописку на Днепр вместо Киева

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющее производственные активы корпорации "Богдан", решило сменить юридический адрес с Киева на Днепр.

Об этом свидетельствует повестка дня общего собрания акционеров компании, запланированного на 21 декабря, в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, решение о смене юридического адреса принял набсовет компании "с целью продолжения исследования конъюнктуры рынка".

В объявлении о дополнениях к повестке дня, опубликованном в НКЦБФР 8 декабря, уже указан новый юридический адрес в Днепре (Соборная площадь, 1-б), тогда как в предыдущем объявлении от 12 ноября еще указан киевский адрес (ул. Электриков, 29-а).

Как пояснили в пресс-службе "Богдан Моторс", изменение юридического адреса связано в первую очередь с внедрением нового направления развития бренда (в рамках сотрудничества с ПО "Южмаш"), выхода из кризиса, с учетом действующих карантинных ограничений и с целью продолжения исследования конъюнктуры рынка и укрепления позиций бренда в центральном и восточном регионах.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года "Богдан Моторс" и ГП "ПО "Южмаш" заключили меморандум о сотрудничестве, предполагающий объединение усилий в проекте производства пассажирского и грузового транспорта с целью загрузки производственных мощностей предприятий.

При этом "Богдан Моторс" планирует наладить поставку на "Южмаш" составляющих, узлов и компонентов, а также направить профильных специалистов, а "Южмаш" предоставляет производственные мощности, оборудование и инфраструктуру.

Компании пока не раскрыли, какие именно транспортные средства планируется выпускать совместно.

В повестку дня собрания акционеров "Богдан Моторс" также дополнительно внесены вопросы о текущем финансовом состоянии компании и работе с кредиторами. В частности, планируется рассмотреть текущее состояние с учетом всех судебных процессов, в том числе с кредитором "Уникредит Банк АГ" и оспаривания договора новации с АО "Укрэксимбанк".

В проекте решения собрания, в частности, отмечается, что 4 июня 2018 года Международным арбитражным судом принято решение о взыскании с АО "АК "Богдан Моторс" в пользу "Уникредит Банк АГ" задолженности в размере 11,41 млн евро, арбитражных расходов в размере $410 тыс. и 105,85 тыс. евро.

В феврале 2020 года Киевский апелляционный суд во исполнение этого решения вынес определение о выдаче исполнительного листа. Это определение оспаривалось в кассационной инстанции, однако 28 сентября Верховный суд Украины оставил определение без изменений.

Кроме того, в производстве Хозяйственного суда Киева находится дело по иску заместителя генпрокурора в интересах Кабинета министров и "Укрэксимбанка" к "Богдан Моторс" о признании недействительным договора новации.

"Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, сечас компания принадлежит семье его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), бывшего первого заместителя секретаря СНБОУ.