Депутаты призвали Шмыгаля назначить недостающего члена Нацкомиссии по регулированию энергетики. ДОКУМЕНТ

Более 50 народных депутатов подписали обращение к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой утвердить решение о назначении недостающего члена Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), конкурс на отбор которого закончился в октябре.

Об этом говорится в депутатском обращении, которое публикует БизнесЦензор.

В распоряжении говорится, что 25 июня Кабмин своим распоряжением №773 создал Конкурсную комиссию по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ.

В Конкурсную комиссию вошли экс-замминистра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, нардеп VIII созыва от Батькивщины Алексей Рябчин, энергетический эксперт Светлана Голикова и бывший руководитель Укргаздобычи Олег Прохоренко.

8 июля был оглашен конкурс, а 12 октября были подведены его результаты. В конкурсе приняли участие 16 кандидатов.

Согласно опубликованным данным, наибольшее количество баллов набрали Руслан Машлякивский и Константин Ущапоский. Оба по 156,3 балла.

Машлякивский работает в Нацкомиссии по регулированию энергетики с 2001 года. С 2014 по 2019 год был членом НКРЭКУ.

Ущаповский с 2005 по 2014 год работал главным диспетчером НЭК "Укрэнерго". В 2014 году на короткое время был назначен директором Укрэнерго. В 2015 году уволился из компании по собственному желанию.

Согласно закону Об НКРЭКУ, состав энергетического Регулятора – семь человек. Новый член комиссии назначается на должность Кабмином из состава кандидатов, которые рекомендованы Конкурсной комиссией по результатам конкурсного отбора.

Конкурсная комиссия должна представить на рассмотрение Кабмина две кандидатуры на одну вакансию, три кандидатуры – на две вакансии и т.д.

На сегодня членами НКРЭКУ являются 6 человек. Вакантной остается одна позиция, которая освободилась после увольнения члена НКРЭКУ Елены Антоновой в порядке ротации с 1 июля 2020 года.

Следующая ротация должна состояться с 1 июля 2021 года, когда в отставку должна уйти член НКРЭКУ Оксана Кривенко, которая при Петре Порошенко возглавляла Комиссию.