Венедиктова отказалась разблокировать расследование дела "Роттердам+", – НАБУ

Антикоррупционные органы безрезультатно просили Офис генерального прокурора заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+".

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Когда еще не было отменено постановление о закрытии дела, у нас был разговор, что если постановление будет отменено, а мы такую возможность допускали, то логично было бы сменить прокурора… Мы говорили о том, чтобы сменить прокурора (по делу "Роттердам+", – ред.), и мы письменно об этом просили Офис генпрокурора, так как сегодня генеральный прокурор фактически исполняет обязанности руководителя САП. Но, к сожалению, результата мы не получили", – рассказал Сытник.

Говоря о ситуации вокруг закрытия дела прокурором, он отметил: "Было понимание, что мы двигаемся в направлении суда, а тут ночью детектив заходит в реестр и видит, что дело уже закрыто".

По словам Сытника, в настоящее время расследование дела остановлено.

При этом он подчеркнул, что по делу не выполнены все международно-правовые поручения.

В свою очередь и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук также обратил внимание на то, что решение об отстранении прокурора-руководителя группы, принимает генпрокурор.

"Второй вариант – прокурор является независимым в своей оценке доказательств по любому делу. В данном случае прокурор принял такое решение", – сказал и.о. руководителя САП.

Он также уточнил, что есть два противоречащих друг другу решения суда относительно обоснованности закрытия дела.

"Сейчас дело остановлено, материалы изучаются", – добавил он.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов". Однако это решение также пока не выполнено.

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" также было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.