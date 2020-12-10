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Расходы украинцев на отдых за границей упали в 2 раза, – НБУ

Расходы украинцев на отдых за границей упали в 2 раза, – НБУ

Зарубежные расходы украинских туристов в 2020 году упали примерно вдвое с $8,7 млрд в 2019 году, и восстановятся до $5-5,5 млрд в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году $8,7 млрд составили зарубежные траты на туризм для людей, которые выезжают из Украины. В этом году эта цифра сократилась в два раза – мы ожидаем $4,5 млрд или даже меньше. В следующем году до $5-5,5 млрд мы ожидаем, что эта цифра вырастет", – сказал Сологуб.

Сологуб добавил, что туристические компании с марта по июнь вообще не покупали валюту и, несмотря на возобновление покупки, объемы остаются достаточно низкими.

Он также отметил, что даже при условии постепенного спада пандемии шансы на возвращение глобальной туристической активности в 2021 и 2022 годах на уровень 2019 года незначительны.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
НБУ (9267) витрати (202) туризм (789)


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Затраты за границей полыхнули в начале года в Омане, а потом спад))
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10.12.2020 17:11 Відповісти
скоро в українців не залишиться грошей щоб доїхати тролейбусом до найближчого пляжу.. А воно про закордон щось бубонить..
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10.12.2020 23:08 Відповісти
А ты поляйца сегодня купил в магазине? Или уже не хватает?

Я к чему - не нуно считать деньги в чужом кармане. Так же, не нужно расписываться за всех украинцев. Я вот не бронировал в этом году солнечный Тенерифе в феврале. И не из-за короны. А потому что 2 ремонта планировал. И сделал, причем в 1.5 раза дешевле, чем ожидалось - работа на дому очень способствует неспешному ремонту и многие работы смог сделать своими руками, а не нанимать работников.

Требуйте от работодателя нормальной оплаты вашего труда - и будет вам счастье.
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11.12.2020 19:09 Відповісти

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