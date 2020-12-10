Иностранцы вновь начали покупать украинские облигации после роста ставок

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 10 декабря вырос на 1,82 млрд грн или на 2,5% – до 76,08 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

В феврале портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов превышал 127 млрд грн, после чего с марта он сокращался, за ислючением ноября, когда нерезиденты выкупили ОВГЗ на 0,3 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков 10 декабря увеличился на 5,26 млрд грн (на 1,2%) – до 462,65 млрд грн, юрлиц – на 2,33 млрд грн (на 6,7%, до 37,09 млрд грн), физлиц – на 0,08 млрд грн или на 0,9% – до 8,95 млрд грн, территориальных общин – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 9,49 млрд грн (на 1,1%) – до 909,46 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн, повысив ставки. В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены под 10% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.