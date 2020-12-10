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Иностранцы вновь начали покупать украинские облигации после роста ставок

Иностранцы вновь начали покупать украинские облигации после роста ставок

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 10 декабря вырос на 1,82 млрд грн или на 2,5% – до 76,08 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

В феврале портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов превышал 127 млрд грн, после чего с марта он сокращался, за ислючением ноября, когда нерезиденты выкупили ОВГЗ на 0,3 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков 10 декабря увеличился на 5,26 млрд грн (на 1,2%) – до 462,65 млрд грн, юрлиц – на 2,33 млрд грн (на 6,7%, до 37,09 млрд грн), физлиц – на 0,08 млрд грн или на 0,9% – до 8,95 млрд грн, территориальных общин – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 9,49 млрд грн (на 1,1%) – до 909,46 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн, повысив ставки. В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены под 10% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.  

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Джерело:  Интерфакс-Украина
держборг (1086) ОВДП (808) ставки (213) облігації (1464)


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Грошi надходять у державну кишеню. В цьому провина клованiв зелених!
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10.12.2020 18:30 Відповісти
Ура, зельцман придумал как делать деньги на ровном месте - их нужно просто занимать под какие-то 10% годовых. Есть для зебилов еще один не менее" гениальный "рецепт по наполнению бюджета - можно начать тупо печатать деньги и тогда вообще как заживем, деньги не будут заканчиваться до тех пор полка есть бумага и типографская краска.
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10.12.2020 21:40 Відповісти
Це позика. До того ж під скажені відсотки. Влітку 2019 продали ОДВЗ на трирічний термін вартістю 100млрд.грн.. а віддати потрібно буде 150млрд. вже через півтора року. Особливість цих облігацій у тому, що вони гривневі. Що ж це означає? Після викупу їх державою у "інвесторів" на руках буде 150млрд.грн, які вони будуть конвертувати у долари та євро. Згадай, наскільки просіли курси валют у період, коли відбувався обмін валюти на гривні. Просів курс на 3 грн. Отже очікуємо здорожчання валюти мінімум на 3 грн., а враховуючи ще й фактор паніки та спекуляції- можна очікувати і на всі 5грн.
Півтора року...
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11.12.2020 07:13 Відповісти
Попит великий на займи Мiнфiну. Знову ЗЕленський продав Украiну?
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10.12.2020 18:45 Відповісти
Ты - идиот.
Поставь 20% годовых и ещё больше продашь и влезешь в долги под большие проценты!
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10.12.2020 19:01 Відповісти
"иностранцы"-читай кацапы.выручают "партнёра". поэтому и план Б похерен
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10.12.2020 19:48 Відповісти
іносранці кіпрські ..
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10.12.2020 21:01 Відповісти
Зебилономика во свей красе - грабь, воруй , занимай и опять - грабь и воруй, и потом на заслуженный отдых в родные палестины, а с долгами пусть лохи-гои рассчитываются.
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10.12.2020 21:36 Відповісти

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