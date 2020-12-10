Спрос на подержанные электромобили в ноябре снизился на 28%

В ноябре 2020 года украинские номера получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге (BEV), из которых 481 – легковой и 33 коммерческих.

Как сообщает ассоциация "Укравтопром", по сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей снизилось почти на 28%, но в то же время выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.

Так, подержанные электромобили из-за границы в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем годом ранее, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 штук.

Самый популярный электромобиль в Украине по-прежнему Nissan Leaf – в прошедшем месяце эту модель приобрели 126 человек.

Далее в топ-5 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Chevrolet Bolt – 69 штук; Tesla Model 3 – 55; Tesla Model S – 36; BMW i3 – 23 авто.

В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировал две модели: Renault Kangoo Z.E. – 26 штук и Nissan e-NV200 – 7 штук.

Всего за период с января по ноябрь 2020 года украинский автопарк пополнили 6 823 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92%.