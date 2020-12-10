Европейский центробанк увеличил объем программы скупки активов еще на 500 миллиардов
Европейский центральный банк объявил о дополнительных мерах стимулирования экономики, расширив программу выкупа долга на фоне сохраняющейся определенности в отношении динамики пандемии и сроков вакцинации.
ЕЦБ увеличил общий размер своей чрезвычайной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) еще на 500 млрд евро – до 1,85 трлн евро, передает Reuters.
Регулятор также продлил действие программы на 9 месяцев – до марта 2022 года.
При этом ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Как сообщалось, в июне Европейский центральный банк увеличил объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро.
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