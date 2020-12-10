Оккупационные власти Крыма вынесли приговор владельцу телеканала ATR

Назначенный российскими оккупантами "Верховный суд" Крыма объявил о приговоре в виде 19 лет колонии строгого режима для крымскотатарского и украинского бизнесмена Ленура Ислямова по делу об организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшего к обесточиванию полуострова в 2015 году.

Приговор был вынесен заочно, фигурант дела последние годы живет в Украине, в России его объявили в розыск, передает Интерфакс.

Подконтрольный оккупационным властям суд также объявил о запрете бизнесмену заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, на срок 2 года.

Ислямова обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса РФ, оккупировавшей Крым в 2014 году. Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма.

Адвокат Ислямова Николай Полозов после решения "суда" напомнил, что дело является политически мотивированным, подчеркнув, что сторона защиты намерена обжаловать приговор и готова дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Позиция Ленура Ислямова заключается в полном непризнании юрисдикции Верховного суда республики Крым, поскольку он считает, что Крым является временно оккупированной территорией Украины. Приговор не признается, будет обжалован в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи, после прохождения процедур в рамках российской юрисдикции жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека", – сказал адвокат.

Ислямов – владелец крымскотатарского телеканала ATR, а также нескольких десятков компаний разного профиля, которые находились преимущественно в Крыму.