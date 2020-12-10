Антимонопольный комитет разрешил производителям водки купить первый завод "Укрспирта"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "ЛВН Лимитед" (группа Nemiroff) на приобретение активов Немировского места осуществления деятельности (Немировское МОД) и хранения спирта госпредприятия "Укрспирт".

Как отмечает пресс-служба АМКУ, это решение стало первым разрешением на концентрацию в рамках процесса приватизации объектов спиртовой отрасли.

При рассмотрении заявку на концентрацию Комитет установил, что спиртзавод не осуществляет хозяйственную деятельность с 2015 года, а новый собственник планирует на его мощностях производить этиловый спирт для использования в качестве сырья при производстве водки и ликеро-водочных изделий.

"После модернизации активов, прогнозируется, что их использование обеспечит долю на рынке этилового спирта в размере около 4% (с учетом реализации в группе покупателя)", – отмечается в сообщении.

Таким образом АМКУ пришел к выводу, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках и предоставил соответствующее разрешение.

Как сообщалось, 15 октября Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренции был продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.