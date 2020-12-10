Азербайджан закрыл аэропорты на карантин до конца января

Все аэропорты Азербайджана до 31 января 2021 года будут закрыты для обслуживания регулярных пассажирских рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), которое контролирует все 6 международных аэропортов в различных регионах страны, передает Интерфакс-Украина.

"До 31 января 2021 года все аэропорты закрыты для регулярных пассажирских рейсов. В период карантина специальные рейсы продолжаются с разрешения Оперативного штаба при кабинете министров республики", – отмечает AZAL.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане из-за пандемии коронавируса специальный карантинный режим в стране действует до 31 января 2021 года. При этом закрываются для въезда-выезда все сухопутные и воздушные границы страны.

Как сообщалось, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществляла регулярные рейсы Баку. Однако в последние месяцы полеты по этому направлению не выполнялись из-за карантинных ограничений.