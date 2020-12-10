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Азербайджан закрыл аэропорты на карантин до конца января

Азербайджан закрыл аэропорты на карантин до конца января

Все аэропорты Азербайджана до 31 января 2021 года будут закрыты для обслуживания регулярных пассажирских рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), которое контролирует все 6 международных аэропортов в различных регионах страны, передает Интерфакс-Украина.

"До 31 января 2021 года все аэропорты закрыты для регулярных пассажирских рейсов. В период карантина специальные рейсы продолжаются с разрешения Оперативного штаба при кабинете министров республики", – отмечает AZAL.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане из-за пандемии коронавируса специальный карантинный режим в стране действует до 31 января 2021 года. При этом закрываются для въезда-выезда все сухопутные и воздушные границы страны.

Как сообщалось, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществляла регулярные рейсы Баку. Однако в последние месяцы полеты по этому направлению не выполнялись из-за карантинных ограничений.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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