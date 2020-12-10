Денежная масса выросла с начала года на 23%, – НБУ

Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% – до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,8% – до 586,27 млрд грн.

НБУ также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в ноябре возросли на 1,3% – до 493,08 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,6% – до 1,27 трлн грн, в частности, в национальной валюте – на 0,6% (до 767,02 млрд грн), в инвалюте - на 0,5% (до 505,62 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 0,4% – до 964,04 млрд грн, в том числе в нацвалюте – 1% (до 602,68 млрд грн), в инвалюте – на 0,5% (до 361,36 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в ноябре снизились на 0,9% – до $15,24 млрд.

Как сообщалось, в октябре 2020 года денежная масса увеличилась на 2%, денежная база – на 2,4%, в том числе М0 – на 2,2%. Депозитный портфель банков за октябрь увеличился на 1,9%, в то время как кредитный сократился на 2%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном Нацбанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы – с 19,5% на 25,4%.