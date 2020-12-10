Денежная масса выросла с начала года на 23%, – НБУ
Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% – до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.
Согласно данным, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,8% – до 586,27 млрд грн.
НБУ также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в ноябре возросли на 1,3% – до 493,08 млрд грн.
По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,6% – до 1,27 трлн грн, в частности, в национальной валюте – на 0,6% (до 767,02 млрд грн), в инвалюте - на 0,5% (до 505,62 млрд грн).
Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 0,4% – до 964,04 млрд грн, в том числе в нацвалюте – 1% (до 602,68 млрд грн), в инвалюте – на 0,5% (до 361,36 млрд грн), свидетельствует отчет.
Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в ноябре снизились на 0,9% – до $15,24 млрд.
Как сообщалось, в октябре 2020 года денежная масса увеличилась на 2%, денежная база – на 2,4%, в том числе М0 – на 2,2%. Депозитный портфель банков за октябрь увеличился на 1,9%, в то время как кредитный сократился на 2%.
Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном Нацбанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы – с 19,5% на 25,4%.
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Можна зрозуміти, що журналісти у вузах не вивчають основи грошово-кредитної політики. Але вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ вміти користуватися довідниковою літературою. Іі перш, ніж писати інформації про гроші та грошові агрегати ПОВИННІ вивчити такі вирази як:
ГРОШІ, грошові агрегати, грошова маса, грошова база та інші. Усвідомити сутність їх і тоді викладати читачам.
А по інформації, треба було сказати, що в листопаді грошові агрегати Мз виросли до 1 733 млн грн, в т.ч. готівка Мо - до 486,8 млн. Монетарна база виросла до 581 млрд грн. Можна подати ці дані і за жовтень та порівняти їх збільшення.
Інше питання за ЗОЛОТОВАЛЮТНІ резарви НБУ (ЗВР НБУ) і не треба виділяти "чистые международные резервы", а сказати показник ЗВР НБУ в сумі 26.1 илрд грн. Це фахівці можуть знати і при потребі уточнювати деталі їх. А широкий загал читачів більше ЗНАЮТЬ загальну суму ЗВР НБУ (і не международниє). Треба розуміти, що вони чисто українські і до МІЖНАРОДНОЇ ВЛАСНОСТІ не відносяться. Источник: https://biz.censor.net/n3236210