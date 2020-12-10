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Денежная масса выросла с начала года на 23%, – НБУ

Денежная масса выросла с начала года на 23%, – НБУ

Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% – до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,8% – до 586,27 млрд грн. 

НБУ также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в ноябре возросли на 1,3% – до 493,08 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,6% – до 1,27 трлн грн, в частности, в национальной валюте – на 0,6% (до 767,02 млрд грн), в инвалюте - на 0,5% (до 505,62 млрд грн).

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 0,4% – до 964,04 млрд грн, в том числе в нацвалюте – 1% (до 602,68 млрд грн), в инвалюте – на 0,5% (до 361,36 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в ноябре снизились на 0,9% – до $15,24 млрд.

Как сообщалось, в октябре 2020 года денежная масса увеличилась на 2%, денежная база – на 2,4%, в том числе М0 – на 2,2%. Депозитный портфель банков за октябрь увеличился на 1,9%, в то время как кредитный сократился на 2%.

Согласно данным в инфляционном отчете, обнародованном Нацбанком в октябре, регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы – с 19,5% на 25,4%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
гроші (539) НБУ (9267)


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багато так названих "економічних експертів" вже на різних сайтах ЗМІ ображається на мене за критику. але скажіть будьте ласкаві, ЯК МОЖНА проходити МИМО мовчки біля таких викладок інформацій? Ось преамбула статті автора: "Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% - до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн". ЩО вона інформує? на скільки тоді виросла ДЕНЕЖНАЯ МАССА?
Можна зрозуміти, що журналісти у вузах не вивчають основи грошово-кредитної політики. Але вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ вміти користуватися довідниковою літературою. Іі перш, ніж писати інформації про гроші та грошові агрегати ПОВИННІ вивчити такі вирази як:
ГРОШІ, грошові агрегати, грошова маса, грошова база та інші. Усвідомити сутність їх і тоді викладати читачам.
А по інформації, треба було сказати, що в листопаді грошові агрегати Мз виросли до 1 733 млн грн, в т.ч. готівка Мо - до 486,8 млн. Монетарна база виросла до 581 млрд грн. Можна подати ці дані і за жовтень та порівняти їх збільшення.
Інше питання за ЗОЛОТОВАЛЮТНІ резарви НБУ (ЗВР НБУ) і не треба виділяти "чистые международные резервы", а сказати показник ЗВР НБУ в сумі 26.1 илрд грн. Це фахівці можуть знати і при потребі уточнювати деталі їх. А широкий загал читачів більше ЗНАЮТЬ загальну суму ЗВР НБУ (і не международниє). Треба розуміти, що вони чисто українські і до МІЖНАРОДНОЇ ВЛАСНОСТІ не відносяться. Источник: https://biz.censor.net/n3236210
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10.12.2020 17:20 Відповісти
Все вірно.
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14.05.2021 15:09 Відповісти

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