Криклий назвал целью вывод инфраструктурных компаний из-под госуправления

Министерство инфраструктуры Украины планирует максимально сократить количество инфраструктурных компаний, находящихся в госуправлении.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.

"Наша основная цель – снизить количество находящихся в государственной собственности проектов (инфраструктурных), управляющихся государственными менеджерами, условно говоря "до нуля". С помощью наших международных партнеров мы надеемся, что за ближайшие 3-4 года это станет возможным", – заявил Криклий.

Криклий также подчеркнул, что основной приоритет государства – частные инвестиции в экономику, что станет фундаментом экономического роста и процветания страны.