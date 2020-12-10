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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин запретил предоплату товаров и услуг за средства госбюджета

Кабмин запретил предоплату товаров и услуг за средства госбюджета

Кабинет министров запретил распорядителя (получателям) бюджетных средств предварительную оплату товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, на время действия карантина.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1198 от 2 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Документ опубликован в газете "Урядовый курьер" 9 декабря и вступил в силу, отмечает "Лига.Закон".

Документом внесены изменения в постановления №1070 от 4 декабря 2019 года, которое регламентирует условия предоплаты товаров и услуг за бюджетные средства, и №641 от 22 июля 2020 года о карантинных ограничениях.

В частности, устанавливается, что на период карантина предоплата товаров, работ и услуг за бюджетные средства осуществляется распорядителями (получателями) бюджетных средств с учетом особенностей, определенных постановлением №641.

В то же время изменениями в постановление №641 запрещено осуществлять предварительную оплату товаров, работ и услуг за бюджетные средства, а Государственной казначейской службе – осуществлять соответствующие платежи.

Исключение составляют случаи, когда предметом закупки являются товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с COVID-19, а также для выполнения бюджетных программ, связанных с медицинским обеспечением (коды функциональной классификации расходов и кредитования бюджета 0710 – 0763).

Как сообщалось, накануне Кабинет министров продлил действие карантина по всей территории Украины до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.

Автор: 

держбюджет (1569) Кабмін (7745) карантин (2077) закупівлі (2605) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Все правильно. Теперь товары и услуги для государства подорожают. Ведь в цену нужно добавить откат для того кто решит когда тебе заплатить... Логично хрена
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10.12.2020 21:20 Відповісти
Просто никто не будет участвовать в гос тендерах кроме фирм чиновников !
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11.12.2020 08:39 Відповісти
мало того, щоб почати роботи треюа кредит брати під скотські проценти, тому і вартість робіт виросте нереально. Он тільки на великому крадівництві доріг вартість майже в 2 рази піднялась при тому, що вартість матеріалів навіть подешевшала
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15.12.2020 09:37 Відповісти
Просто в стране нет бюджетного фонда. Счета в Казначействе уже за полученные товары месяц лежат и не оплачиваются. Про предоплату вообще речь уже не идёт с октября. Зеленое мудачьё дохозяйствовалось
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11.12.2020 10:15 Відповісти

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