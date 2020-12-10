Кабмин запретил предоплату товаров и услуг за средства госбюджета

Кабинет министров запретил распорядителя (получателям) бюджетных средств предварительную оплату товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства, на время действия карантина.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1198 от 2 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Документ опубликован в газете "Урядовый курьер" 9 декабря и вступил в силу, отмечает "Лига.Закон".

Документом внесены изменения в постановления №1070 от 4 декабря 2019 года, которое регламентирует условия предоплаты товаров и услуг за бюджетные средства, и №641 от 22 июля 2020 года о карантинных ограничениях.

В частности, устанавливается, что на период карантина предоплата товаров, работ и услуг за бюджетные средства осуществляется распорядителями (получателями) бюджетных средств с учетом особенностей, определенных постановлением №641.

В то же время изменениями в постановление №641 запрещено осуществлять предварительную оплату товаров, работ и услуг за бюджетные средства, а Государственной казначейской службе – осуществлять соответствующие платежи.

Исключение составляют случаи, когда предметом закупки являются товары, работы и услуги, необходимые для борьбы с COVID-19, а также для выполнения бюджетных программ, связанных с медицинским обеспечением (коды функциональной классификации расходов и кредитования бюджета 0710 – 0763).

Как сообщалось, накануне Кабинет министров продлил действие карантина по всей территории Украины до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.