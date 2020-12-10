США ввели санкции против структур "солдата Путина" Кадырова

США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний, и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат".

Как сообщило Министерство финансов США, на самого Рамзана Кадырова распространяются глобальные санкции, связанные со "списком Магнитского", передает РБК.

Это означает, что иностранные компании, например, смогут заблокировать аккаунты главы Чечни в социальных сетях.

Минфин США указывает, Кадыров возглавляет организацию "Кадыровцы", члены которой "причастны к нарушению прав человека", в частности, к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и другим серьезным нарушениям, среди которых похищение людей, пытки, убийства представителей ЛГБТ-меньшинств, нападения на журналистов и правозащитников.

Шесть организаций и компаний, которые, как утверждают в Минфине США, приносят доход Кадырову, также попали под санкции:

"Фонд Ахмата Кадырова"

"Абсолютный чемпионат "Ахмат"

Футбольный клуб "Ахмат"

"Ахмат ММА"

"Мегастройинвест"

"Чеченские минеральные воды".

Также под санкции попали несколько человек, связанных с Кадыровым: заместитель главы правительства Чечни Вахит Усмаев, Тимур Дугазаев (его в США назвали представителем Кадырова в Европе), полпред Чечни при президенте России Зияд Сабсаби, помощник Кадырова Даниил Мартынов, а также личный тренер Кадырова по конному спорту Сатиш Сеемар.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику РФ с 2005 года, называл себя "солдатом Путина".