Нацбанк ухудшил прогноз резервов на конец года до $27 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) ориентируется на рост международных резервов до $27 млрд по состоянию на конец 2020 года, тогда как ранее ожидалось, что к концу года они составят $29,1 млрд.

Об этом на брифинге заявил замглавы Нацбанка Юрий Гелетий, передает Интерфакс-Украина.

"Показатель международных резервов будет выше, чем на начало года. Напомню: на начало года он составлял $25,3 млрд. Наш ориентир – таргет это более $27 млрд", – сказал замглавы НБУ.

По словам Гелетия, финальный объем международных резервов будет зависеть от размещений Минфина.

Он пояснил, что в октябрьский прогноз НБУ, предполагавший, что международные резервы на конец этого года составят $29 млрд, было заложено получение финансирования от МВФ, Всемирного банка и ЕС.

Как сообщалось, накануне Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Напомним, НБУ в октябре ухудшил прогноз роста резервов в 2020 году до $29,1 млрд с $29,8 млрд в июльском прогнозе и снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд в июльском прогнозе) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составили $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.