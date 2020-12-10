Moody's повысило рейтинги валютных депозитов для 7 украинских банков
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги валютных депозитов "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "ТАСкомбанка", "Сбербанка", банка "Восток" и банка "Пивденный" с "Caa1" до "B3", а также "Райффайзен Банка Аваль" – до "B2" по новой методологии.
Согласно отчету агентства, депозитные или долговые рейтинги указанных банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный, "B3"), поэтому повышение их рейтинга в отсутствие повышения суверенного рейтинга маловероятно, передает Интерфакс-Украина.
В то же время базовая оценка кредитоспособности указанных банков может быть понижена, если их качество активов или капитала и прибыльность, существенно ухудшатся.
Джерело: Интерфакс-Украина
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амфаш
показати весь коментар10.12.2020 18:57 Відповісти Мені подобається 0
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