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Moody's повысило рейтинги валютных депозитов для 7 украинских банков

Moody's повысило рейтинги валютных депозитов для 7 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги валютных депозитов "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "ТАСкомбанка", "Сбербанка", банка "Восток" и банка "Пивденный" с "Caa1" до "B3", а также "Райффайзен Банка Аваль" – до "B2" по новой методологии.

Согласно отчету агентства, депозитные или долговые рейтинги указанных банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный, "B3"), поэтому повышение их рейтинга в отсутствие повышения суверенного рейтинга маловероятно, передает Интерфакс-Украина.

В то же время базовая оценка кредитоспособности указанных банков может быть понижена, если их качество активов или капитала и прибыльность, существенно ухудшатся.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6954) депозит (433) рейтинг (955) Moody’s (136)


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10.12.2020 18:57 Відповісти

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