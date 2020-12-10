Moody's повысило рейтинги валютных депозитов для 7 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги валютных депозитов "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "ТАСкомбанка", "Сбербанка", банка "Восток" и банка "Пивденный" с "Caa1" до "B3", а также "Райффайзен Банка Аваль" – до "B2" по новой методологии.

Согласно отчету агентства, депозитные или долговые рейтинги указанных банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный, "B3"), поэтому повышение их рейтинга в отсутствие повышения суверенного рейтинга маловероятно, передает Интерфакс-Украина.

В то же время базовая оценка кредитоспособности указанных банков может быть понижена, если их качество активов или капитала и прибыльность, существенно ухудшатся.