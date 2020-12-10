Региональное управление Минюста закупило автомобилей Renault на 6,5 миллиона

Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (Днепр) 7 декабря по результатам тендера заказало ООО "Сингл-Мотор" легковых автомобилей на общую сумму 6,46 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Фирма поставит один купе кроссовер Renault Arkana за 598,8 тыс. грн коричневого цвета 2020 года выпуска. Автомобиль будет иметь бензиновый двигатель, круиз-контроль, климат-контроль, обогрев руля, подогрев лобового стекла, мультимедийную систему с навигацией, задний парктроник.

В салонах Renault Arkana в подобной комплектации можно приобрести за 588 тыс. грн. Как недавно сообщалось, на заводе ЗАЗ в Запорожье налажено серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов. Цены на Renault Arkana стартуют с 520 тыс. грн.

Кроме того, Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции больше закупило Renault Duster (7 белых автомобилей по 533 тыс. грн). Каждый автомобиль будет иметь механический бензиновый двигатель 1,6, климат-контроль, мультимедийную навигацию, подушки безопасности и тому подобное. В салонах подобные кроссоверы можно приобрести за 530 тыс. грн. В базовой комплектации Duster стоит 444 тыс. грн.

Также ООО "Сингл-Мотор" поставит пять автомобилей Renault Sandero белого цвета 2020 года выпуска по 425 тыс. грн (бензиновый двигатель 0,9). Эти автомобили тоже будут иметь круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийную систему с навигацией, задний парктроник. На рынке такие автомобили можно купить за 410 тыс. грн. Цены на Renault Sandero стартуют от 310 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Солли плюс" харьковчан Олега Пучкова и Константина Токарева. Его предложение было выше на 7,4 тыс. грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО "Сингл-Мотор" из Днепра принадлежат Денису Филоненко и Александру Филоненко, руководитель - Игорь Иоффе.