Кабмин утвердил перечень научно-технических разработок до конца 2021 года

Кабинет министров Украины утвердил перечень важнейших научно-технических разработок на 2020-2021 годы.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров Украины, говорится в сообщении Министерства образования и науки.

В перечень включены 19 новых научно-технических разработок по приоритетным направлениям:

информационные и коммуникационные технологии – 3;

энергетика и энергоэффективность – 3;

рациональное природопользование – 5;

науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний – 4;

новые вещества и материалы – 4.

Завершение этих работ запланировано в декабре 2021 года. Прогнозируемый размер финансирования составляет 29,05 млн грн.

Выполнение 27 разработок из 46 было начато в 2019 году в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины. они будут завершены до конца 2020 года. Финансирование этих научных разработок составляет 30,46 млн грн.