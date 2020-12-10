БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
664 2

Кабмин утвердил перечень научно-технических разработок до конца 2021 года

Кабмин утвердил перечень научно-технических разработок до конца 2021 года

Кабинет министров Украины утвердил перечень важнейших научно-технических разработок на 2020-2021 годы.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров Украины, говорится в сообщении Министерства образования и науки.

В перечень включены 19 новых научно-технических разработок по приоритетным направлениям:

  • информационные и коммуникационные технологии – 3;
  • энергетика и энергоэффективность – 3;
  • рациональное природопользование – 5;
  • науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний – 4;
  • новые вещества и материалы – 4.

Завершение этих работ запланировано в декабре 2021 года. Прогнозируемый размер финансирования составляет 29,05 млн грн.

Выполнение 27 разработок из 46 было начато в 2019 году в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины. они будут завершены до конца 2020 года. Финансирование этих научных разработок составляет 30,46 млн грн.

Автор: 

Джерело:  Минобразования
Кабмін (7745) Міносвіти (233)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
good news, finally
показати весь коментар
10.12.2020 19:50 Відповісти
Мммм..не знаю. Как по мне, то лучшая разработка - это полый волновод, со скошенной вершиной, а не прямоугольной. Так лучше резонирование и подавление паразитных внешних колебаний. То, что выбирается вершина это правильно, но желательно бы использовать линзу или даже систему линз, т.е. купол с кольцами, на манер Ангкор Ват. В целом я считаю, авторы очень подготовлены по воросам электродинамики. Хотя применение металлов вероятно вынужденная мера.
показати весь коментар
10.12.2020 20:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 