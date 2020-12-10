Кабмин утвердил перечень научно-технических разработок до конца 2021 года
Кабинет министров Украины утвердил перечень важнейших научно-технических разработок на 2020-2021 годы.
Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров Украины, говорится в сообщении Министерства образования и науки.
В перечень включены 19 новых научно-технических разработок по приоритетным направлениям:
- информационные и коммуникационные технологии – 3;
- энергетика и энергоэффективность – 3;
- рациональное природопользование – 5;
- науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний – 4;
- новые вещества и материалы – 4.
Завершение этих работ запланировано в декабре 2021 года. Прогнозируемый размер финансирования составляет 29,05 млн грн.
Выполнение 27 разработок из 46 было начато в 2019 году в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины. они будут завершены до конца 2020 года. Финансирование этих научных разработок составляет 30,46 млн грн.
Джерело: Минобразования
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Юрий Петров #461828
показати весь коментар10.12.2020 19:50 Відповісти Мені подобається 0
roadstar
показати весь коментар10.12.2020 20:56 Відповісти Мені подобається 0
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