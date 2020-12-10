БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
475 0

Власти Франции оштрафовали Google и Amazon на 130 миллионов евро

Власти Франции оштрафовали Google и Amazon на 130 миллионов евро

Власти Франции оштрафовали американские компании Google и Amazon на 100 млн евро и 30 млн евро соответственно за нарушение законодательства о защите частной сферы пользователей.

Об этом сообщило французское ведомство по защите частных данных CNIL, передает Deutsche Welle.

Ведомство обвинило сайты Google.fr и Amazon.fr в том, что их пользователи автоматически получают на свои компьютеры куки, многие из которых имеют рекламные цели.

Штраф на сумму в 35 млн евро назначен компании Amazon Europe Core. В случае со штрафом для Google 60 млн евро приходится на компанию Google LLC, а 40 млн – на Google Ireland Ltd.

Как сообщалось, в октябре Министерство юстиции США подало иск против принадлежащей Alphabet Inc. компании Google, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. По данным властей, Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США.

Как отмечала The Wall Street Journal, иск против Google является самым крупным антимонопольным делом против технологической компании за более чем двадцать лет.

Автор: 

Джерело:  Deutsche Welle
Google (587) Франція (651) Amazon (206) штраф (1110)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 