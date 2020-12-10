СБУ задержало на взятке президента Академии аграрных наук

Служба безопасности Украины разоблачила президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) при получении взятки в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии досудебного следствия, чиновник получил элитный автомобиль за включение претендента в список на вакансию академика. За "подарок" он также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рассмотрение Президиума НААН Украины", – сказано в сообщении.

Сейчас главе НААН сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц", – отмечается в сообщении.

Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

Как сообщалось, в январе детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель.

Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность.

Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

"Роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, в коррупционной схеме заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц", – сообщали в НАБУ.