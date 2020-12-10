Украина поднялась на 4 позиции в международном рейтинге по кибербезопасности
Украина заняла 25 место в новой редакции Национального индекса кибербезопасности 2020 года.
Соответствующий рейтинг опубликован эстонской Академией электронного управления, говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.
Для разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было исследовано состояние кибербезопасности 160 стран мира. В частности. анализировали:
- законодательство в сфере кибербезопасности;
- киберинциденты;
- образование в сфере кибербезопасности;
- обеспечение защиты услуг, в том числе электронных;
- электронную идентификацию и доверительные услуги;
- защита персональных данных;
- меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
- борьбу с киберпреступностью.
По сравнению с предыдущей редакцией рейтинга, вышедшей в 2018 году, Украина улучшила свои позиции на 4 позиции.
Как отмечается, Минцифры вместе с Госспецсвязи продолжают усиливать кибербезопасности в Украине. В частности, сейчас уже одобрены решения правительства об утверждении порядков формирования перечней объектов критической инфраструктуры и объектов критической информационной инфраструктуры, а также по организации проведения осмотра состояния киберзащиты государственных информационных ресурсов и критической информационной инфраструктуры. Это позволит усовершенствовать механизм киберзащиты органов государственной власти, информационно-телекоммуникационные системы, находящихся в их собственности или администрировании.
Кроме этого, Минцифры и Госспецсвязи продолжают инициировать реформирования в законодательстве, касающемся кибербезопасности. Кроме этого, наращиваются мощности Государственного центра киберзащиты и работает правительственная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA. В Украине также работает один из крупнейших в Европе киберполигонов, что позволяет отрабатывать сценарии реагирования на киберинциденты в режиме реального времени.
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