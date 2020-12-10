Украина поднялась на 4 позиции в международном рейтинге по кибербезопасности

Украина заняла 25 место в новой редакции Национального индекса кибербезопасности 2020 года.

Соответствующий рейтинг опубликован эстонской Академией электронного управления, говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Для разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было исследовано состояние кибербезопасности 160 стран мира. В частности. анализировали:

законодательство в сфере кибербезопасности;

киберинциденты;

образование в сфере кибербезопасности;

обеспечение защиты услуг, в том числе электронных;

электронную идентификацию и доверительные услуги;

защита персональных данных;

меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;

борьбу с киберпреступностью.

По сравнению с предыдущей редакцией рейтинга, вышедшей в 2018 году, Украина улучшила свои позиции на 4 позиции.

Как отмечается, Минцифры вместе с Госспецсвязи продолжают усиливать кибербезопасности в Украине. В частности, сейчас уже одобрены решения правительства об утверждении порядков формирования перечней объектов критической инфраструктуры и объектов критической информационной инфраструктуры, а также по организации проведения осмотра состояния киберзащиты государственных информационных ресурсов и критической информационной инфраструктуры. Это позволит усовершенствовать механизм киберзащиты органов государственной власти, информационно-телекоммуникационные системы, находящихся в их собственности или администрировании.

Кроме этого, Минцифры и Госспецсвязи продолжают инициировать реформирования в законодательстве, касающемся кибербезопасности. Кроме этого, наращиваются мощности Государственного центра киберзащиты и работает правительственная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA. В Украине также работает один из крупнейших в Европе киберполигонов, что позволяет отрабатывать сценарии реагирования на киберинциденты в режиме реального времени.