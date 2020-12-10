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Ахметов согласовал покупку комбината у экс-нардепа от Партии регионов

Ахметов согласовал покупку комбината у экс-нардепа от Партии регионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской компании Vesco Limited разрешение на приобретение акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" в Донецкой области, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, сделка одобрена при условии выполнения покупателем ряда обязанностей.

В ходе рассмотрения сделки, Комитет установил, что участники концентрации имеют сравнительно небольшие совокупные доли на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин. Однако по информации потребителей на этих рынках отсутствует значительная конкуренция.

Комитет также учел, что участники концентрации имеют существенные запасы глин в месторождениях, разрабатываемых в Украине, тогда как количество разведанных месторождений огнеупорной глины ограничено, а у двух конкурентов участников концентрации запасы глины исчерпываются.

Вместе с тем АМКУ учитывал, что рынок находится в состоянии профицита и основной объем добытой глины участники концентрации реализуют на экспорт (Группа покупателя реализует 80-90%, АО "ЧВК" – 30-58% добытой глины),

"Учитывая все сказанное, АМКУ сообщил заявителям о возможности негативного влияния концентрации на конкурентную среду на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин", – отмечается в сообщении Комитета.

В ответ компания "Vesco Limited" заявила о готовности принять определенные обязательства для согласования сделки, в отношении которых ключевые потребители фактически не высказали замечаний.

В итоге АМКУ разрешил сделку, учитывая взятые ее участниками обязательства, а также то, что доли группы покупателя и АО "ЧВК" на рынках алюмосиликатных огнеупоров, огнеупорной глины не превышают 35%, рынок огнеупорной глины экспортноориентирован, а АО "ЧВК" фактически прекратил производство огнеупоров.

Как сообщалось, АМКУ рассматривал указанную сделку больше года.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, до объевления о концентрации подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежало 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Vesco Limited входит в соства "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова и объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд".

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) Лук’янов Владислав (4) купівля (1326)


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а цей все скупляється.. В нього що, дев'ять життів, як у кішки?
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10.12.2020 23:10 Відповісти
У тех кто за ним стоит , очень много детей и внуков...
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11.12.2020 10:30 Відповісти
Ахметов- ето руки кремля. Ахметов скупает а потом уничтожает все в Украине.
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11.12.2020 11:21 Відповісти
Концентрация активов Ахметовым достигла небывалого масштаба,почему нет законодательства ,запрещающего это делать.А если Ахметов не выполнит условия предъявленные Ахметову,что будет делать АМКУ? А ничего.Где предусмотрен механизм наказания за невыполнение условий сделки?
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11.12.2020 05:00 Відповісти
шо то я не пойму..а Ахметов гражданин Украины или Кипра?Или это они так свои капиталы защищают регистрируя все и вся на Кипре а не в Украине?
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11.12.2020 09:13 Відповісти
Ето та рыжая мразь которая визжит что нужно повышать тарифы для населения потому что он терпит убытки? За что и зачем он тогда скупает все заводы и производства включая енергетику в Украине? Украина фактически уже стала собственностью Ахметова. Тоесть у нас уже Феодализм.
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11.12.2020 11:20 Відповісти

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