ЕС продлил экономические санкции против России

Срок действия экономических санкций Европейского Союза против России, введенных в связи с конфликтом в Украине, будет продлен еще на полгода – до конца июля 2021 года.

Об этом договорились в четверг, 10 декабря, участники саммита Евросоюза в Брюсселе, сообщает DW.

Их решение было ожидаемым, поскольку, с точки зрения ЕС, в реализации Минских соглашений в Украине отсутствует прогресс.

Санкции ЕС против России за последние несколько лет неоднократно продлевались. Решение, принятое на нынешнем саммите Евросоюза, должен еще поддержать Совет министров ЕС, но этот шаг считается формальностью.

Как сообщалось, в июне Евросоюз продлил санкции, введенные в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Изначально экономические санкции ЕС против России были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти. Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".