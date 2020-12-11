Цены на золото снижаются в ожидании применения вакцины

Февральские фьючерсы на золото на COMEX упали примерно на 0,1%, достигнув 1837,4 доллара США за тройскую унцию, самого низкого уровня закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов со 2-го декабря.

Ранее в течение дня росту котировок способствовали официальные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, сообщает Прайм.

Согласно представленному отчету, число заявок на прошлой неделе выросло до 853 000, почти трехнедельного максимума.

Фьючерсы на золото в четверг немного снизились, завершив с понижением уже вторую сессию подряд, оказавшись под давлением из-за того, что в США может быть одобрено применение вакцины от COVID-19, которое окажет поддержку экономическому восстановлению.

Другие драгоценные металлы на COMEX завершили день с повышением, в частности, мартовские фьючерсы на серебро выросли на 0,4%, до 29,094 доллара за унцию, январские фьючерсы на платину прибавили 0,9%, достигнув 1027,70 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий выросли на 2,0%, достигнув 2335,50 доллара за унцию.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь на COMEX выросли на 1,8%, до 3,576 доллара за фунт, самого высокого уровня закрытия с начала 2013 года.