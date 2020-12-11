Большая часть потребителей в Хмельницкой области платит за газ онлайн

В декабре 2020 года уже 210 тыс. подолян зарегистрировали Личный кабинет на сайте 104.ua. Так, только с начала года более 100 тыс. клиентов АО "Хмельницкгаза" присоединились к этому дистанционному сервису и платят за доставку газа, вносят показания, а также контролируют счет с помощью единой платформы для потребителей газа 104.ua.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

Сейчас пятый год подряд для клиентов АО "Хмельницкгаз" работает единый сервис потребителей газа 104.ua. За это время разработаны и внедрены около десятка онлайн-сервисов: мобильные приложения, СМС-информирование, вайбер и телеграмм-боты и др. Однако Личный кабинет на сайте 104.ua. остается самым популярным из всех и информативным.

"Карантин и удобство наших дистанционных сервисов стимулировали уже более половины потребителей перейти в онлайн, - отмечает коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Ведь именно эти удаленные сервисы 104.ua помогают беречь здоровье и время, а также управлять счетами: родителей, родственников, пожилых людей даже из разных областей".

Сейчас клиенты АО "Хмельницкгаз" и в самых отдаленных селах, при наличии Интернета, успешно пользуются Личным кабинетом на сайте 104.ua. Ведь не нужно ехать в район, ждать бумажной квитанции или звонить в Контакт-центр, потому что Личный кабинет - всегда под рукой в постоянном доступе со всей необходимой информацией.