В Киеве введено оперативное положение для общественного транспорта из-за гололеда

В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта в связи с гололедом.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в телеграм-канале.

Также сегодня с начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями.

В столице наблюдается задерживание движения трамваев и троллейбусов. Также в Киеве приостановлено движение фуникулера из-за погодных условий.

Пресс-служба аэропорта "Борисполь" в Facebook сообщила, что в связи со сложными погодными условиями 10 декабря некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета.

В "Жулянах" 10 декабря не смог приземлиться рейс Wizz Air из Вильнюса, а рейс Wizz Air в Дортмунд и рейс "Мотор Сич" в Запорожье отменили из-за невозможности осуществить взлет.