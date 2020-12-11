США улучшили прогноз экспорта кукурузы из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в декабре улучшило прогноз экспорта украинской кукурузы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в ноябре – до 24 млн тонн за счет роста урожая на 1 млн тонн, до 29,5 млн тонн.

Согласно отчету ведомства в декабре, экспорт пшеницы из Украины и урожай в нынешнем месяце не пересматривался и прогнозируется на уровне 17,5 млн тонн и 25,5 млн тонн соответственно, сообщает Интерфакс-Украина.

Минсельхоз США также в декабре оставил без изменений прогноз по экспорту украинского ячменя (4 млн тонн) и его производству (8 млн тонн).

В целом Минсельхоз США увеличил прогноз на 2020/21 МГ по урожаю зерновых в Украине на 1 млн тонн – до 64,21 млн тонн, экспорт – на 1,5 млн тонн, до 45,61 млн тонн.