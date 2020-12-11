Украина снизила транзит нефти на 22%

Общий объем транспортировки нефти Украиной в ноябре 2020 года уменьшился по сравнению с ноябрем прошлого года на 12,7% — до 1,3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта".

В частности, снизился транзит нефти трубопроводным транспортом через территорию Украины на 22,1% – до 1,03 млн тонн. При этом вырос объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 9,1% – до 225,6 тыс. тонн нефти.

Объем транспортируемой нефти по результатам одиннадцати месяцев 2020 года составляет 14,6 млн тонн, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-ноябре 2020 г. составляет 2,4 млн тонн (на 9,8% больше, чем за этот период в 2019 г.), а транзит – 12,1 млн тонн (на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.).

Также в ноябре 2020 года АО "Укртранснафта" экспортировала 79,9 тыс. тонн нефти в Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора купли-продажи, заключенного с BNK (UK) Limited.