ГБР сообщило о подозрении экс-главе Госфискальной службы

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый издал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования.

В результате таких действий подозреваемого государственному бюджету нанесен ущерб в сумме более 300 тысяч гривен. Бывшему и. о. руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, уточняет ГБР.

По данным СМИ, речь идет об и.о. главы ГФС в 2019-2020 гг. Денисе Гутенко.