Нацбанк определил перечень критической банковской инфраструктуры

Национальный банк Украины (НБУ) определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к критической инфраструктуре и критической информационной инфраструктуре.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №151 от 30 ноября, которое вступает в силу с 11 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

"Это сделано во исполнение полномочий, предоставленных Национальному банку законом "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", с целью повышения уровня информационной безопасности и киберзащиты банковской системы", – отмечается в сообщении.

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины будут отнесены банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

Кроме собственно Национального банка в перечень критической инфраструктуры войдут банки, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

банк, который включен в перечень системно важных банков;

банк, который включен в перечень банков Украины, уполномоченных для работы (осуществления операций) в особый период;

банк, в котором государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Также Национальный банк отнес к объектам критической информационной инфраструктуры информационные системы, кибератака на которые непосредственно может повлиять на устойчивое функционирование объекта критической инфраструктуры.



Кроме того, этим постановлением определен порядок ведения в Национальном банке перечня объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины и перечней объектов критической информационной инфраструктуры в банках, объемы и порядок представления банками информации, необходимой для ведения реестра объектов критической информационной инфраструктуры.