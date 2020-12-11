Капитализация сервиса аренды Airbnb после выхода на биржу превысила $100 миллиардов

Акции сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. после дебютного размещения на фондовом рынке в четверг подорожали вдвое, а общая оценка компании превысила $100 млрд в ходе крупнейшего первичного публичного размещения (IPO) в США в 2020 году.

Торги акциями Airbnb на Nasdaq открылись по цене $146, что намного выше цены в $68 за акцию в ходе IPO, на котором компания привлекла $3,5 млрд, передает Reuters.

В ходе торгов акции достигли максимума в $165 и закрылись на уровне $144,71 за штуку.

Как отмечает агентство, IPO продемонстрировало впечатляющее восстановление Airbnb после того, как в начале этого года бизнес компании серьезно пострадал от пандемии COVID-19. Однако по мере ослабления ограничений все больше путешественников предпочитали бронировать дома вместо отелей, что помогло Airbnb получить неожиданную прибыль в третьем квартале. Компания также выиграла от возросшего интереса к аренде домов вдали от крупных городов.

Компания Airbnb, основанная в 2008 году как веб-сайт для бронирования номеров во время конференций, стала одним из самых ожидаемых IPO в США в 2020 году, который уже стал рекордным годом для листингов на фондовой бирже.